شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يمنع الأهلي من الراحة بعد مواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه غدا، الجمعة، بدون راحة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 فى بطولة الدورى الممتاز، ووفقا لأجندة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه غدا عقب صلاة الجمعة، فى بداية التحضير لمواجهة الطلائع.

ويلعب الأهلى اليوم أمام بيراميدز فى السابعة والنصف مساء بالجولة الـ16 من بطولة الدورى، ويسعى الفريق لمواصلة عروضه القوية ونتائجه المميزة فى البطولة والاستمرار فى صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 36 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة فى 12 مواجهة بيراميدز اليوم.

ويحل الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التى تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز، وهى المباراة التى تمثل تحديا من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير اسمه من الأسيوطي، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين فى بطولة الكأس وخسرها الأهلى وودع البطولة فى الموسم الماضى ووقتها تم إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى بعدما فشل فى الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضى بواقع اثنتين بالدورى وثالثة فى الكأس.

ويدخل الأهلى المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعدما حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويفقد الأهلى فى مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعى الإصابة، وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، غير أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يملك بدائل قوية، على حد قوله، وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، على معلول، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات ،اجاى، رامى ربيعة، محمود متولى، أيمن أشرف، محمد هانى، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.