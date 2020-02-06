مران الزمالك.. غياب 3 لاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استأنف فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، من أجل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن التدريبات الجماعية شهدت غياب ثلاثة لاعبين حيث حصل محمد عبد الشافي على راحة من بسبب معاناته من إجهاد بسيط.

في المقابل، غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن التدريبات بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم تخصيص برنامج تأهيلي للاعب بداية من مران غدًا لتجهيزه للمباريات المقبلة خاصة أن الفريق الأبيض يتأهب لخوض العديد من التحديات سواء المحلية أو الأفريقية.

الغياب الثالث كان محمود حمدي "الونش"، حيث حصل مدافع الزمالك على إذن من الجهاز الفني نظرًا لغيابه عن مباراة الإسماعيلي عقب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

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وفي سياق المران، خصص المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد لرفع معدل اللياقة البدنية

وفضّل كارتيرون عدم مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بسبب مشاركتهما في مباراة حرس الحدود والتي انتهت لصالح الزمالك (2-0).

التدريبات شهدت خوض محمود علاء وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر وحازم إمام وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم وطارق حامد والذين خاضوا مباراة أمس أمام حرس الحدود

تدريبات استشفائية تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للفريق.

جدير بالذكر أن الزمالك والذي خاض 14 مباراة في الدوري يمتلك 28 نقطة حيث يبتعد الأبيض عن المتصدر الأهلي بفارق 8 نقاط إلا أن الفريق الأحمر خاض 12 مباراة فقط في البطولة المحلية.