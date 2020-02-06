صدمة في صنداونز قبل موقعة الأهلي في الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد علي منسق فريق صنداونز الجنوب أفريقي، أن مهاجم وهداف الفريق ماوريسيو أفونسو سيغيب لمدة ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

منسق فريق صنداونز قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الخميس :"كنت لا أتمنى مواجهة الأهلي في دوري الأبطال، الأهلي لا ينسى ما عليه".

وحول الفارق بين الأهلي خلال هذا الموسم والموسم الماضي، أوضح :"الأهلي تعاقد مع عناصر جديدة بجانب التعاقد مع مدير فني أجنبي".

وتابع :"هذا الموسم الأهلي يسير بشكل جيد في الدوري فالفريق حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في 12 مباراة".

وواصل منسق فريق صنداونز حديثه :"الأهلي في الموسم الماضي كان يُعاني من قلة التهديف إلا هذا تغير في الموسم الماضي، فالخطوط متقاربة".

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وعن استعدادات فريقه لمباراة الأهلي، قال :"نراقب الأهلي منذ قبل مرحلة المجموعات، قبل إجراء القرعة بدأنا التجهيز للفرق التي من المحتمل أن نواجهها".

وأكمل :"نمتلك مباريات لكل من الأهلي والزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، وبعد إجراء القرعة سأذهب إلى أبو ظبي من أجل متابعة الأهلي لتحليل أدائهم".

وأنهى منسق فريق بطل جنوب أفريقيا حديثه :"فريقنا لم يختلف كثيرًا عن الموسم الماضي، فقط تعرضنا لإصابة من خلال إصابة الوافد الجديد للفريق هذا الموسم ماوريسيو أفونسو حيث سيغيب 3 أشهر".

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة متكررة بين الأهلي صنداونز في إطار منافسات دور الثمانية من عمر البطولة القارية.

الأهلي كان قد تعرض لخسارة تاريخية في النسخة الماضية على يد بطل جنوب أفريقيا بالخسارة (5-0) قبل الفوز في الإياب (1-0) على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض قمتين قبل مباراة صنداونز من خلال مواجهة الغريم الزمالك حيث ستقام المباراة الأولى في السوبر المصري في 20 من الشهر الجاري قبل أن يتجدد اللقاء في 24 من نفس الشهر ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.