"مدربون وملاك وملاعب".. عقدة "رباعية الأبعاد" للأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

مواجهة محلية صعبة تنتظر الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، وتجمعه بفريق بيراميدز في مباراة تحمل أكثر من معني.

المباراة التي يغيب عنها عبد الله السعيد للمرة الأولي منذ انضمامه للنادي باسمه الجديد هى الأولى التى تقام عقب عودة تركي آل الشيخ مالك النادي الأزرق السابق إلى الرئاسة الشرفية لناديه بعد أن هزم النادي الأحمر ذهاباً وإياباً ليمثل بيراميدز عقدة للأحمر.

عقدة رباعية

-بيراميدز باسمه الجديد والقديم "الأسيوطي" هو الفريق الوحيد بين أندية مصر الذي يتفوق على بطل القرن في المواجهات المباشرة، حيث حقق 4 انتصارات مقابل 3 للأحمر وتعادل وحيد ف 8 مباريات جمعتهم.

- بيراميدز هو الفريق الأول في التاريخ الذي فاز 4 مباريات متتالية على الأهلي في بطولتين مختلفتين بأربعة مدربين مختلفين (علي ماهر – حسام حسن – رامون دياز – ديسابر) على أربعة ملاعب مختلفة (السلام – بتروسبورت – الدفاع الجوي – برج العرب) .

- بيراميدز سجل في الأهلي خلال الأربع انتصارات خمسة أهداف سجلها 4 لاعبين وهم ( كينو ، إيرك تراوري ، محمد فاروق ) بواقع هدف لكل لاعب فيما سجل عبد الله السعيد هدفين والمفارقة أن الرباعي يغيب عن المباراة للإيقاف والإصابة والإعارة.

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هداف المطاريد

- اختار الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الخامس لنادي بيراميدز الغاني جون أنتوي عقدة الأهلي وأحد أكثر اللاعبين الأجانب الذي سجلوا في شباكه، عقدة الأحمر أمام أبناءه السابقين تجلت مع انتوي الذي سجل 4 أهداف من 5 مباريات في شباك فريقه السابق منذ رحيله ليفصله هدف واحد فقط عن معادلة إسلام محارب "الهداف التاريخي لأبناء الأهلي في ناديه الأم".

ملاك

- انتصارات بيراميدز الأربعة المتتالية لبيراميدز على الأهلي جاءت في وجود 3 ملاك مختلفين بثلاثي جنسيات مختلفة وهم: محمود الأسيوطي ( مصري - نمساوي) ، تركي آل الشيخ (سعودي) ،سالم الشامسي (إماراتي) .

مواجهات وأرقام

انتصارات بيراميز المتتالية جاءت جميعها بفارق هدف واحد حيث تكررت نتيجة 1-0 ثلاث مرات فيما حسمت نتيجة 2-1 الكلاسيكو مرة واحدة ولكن تبقى أكبر نتيجة هي 5-0 حققها الأهلي موسم 2014-2015 وتحديداً 14 أبريل 2015 بنتيجة 5-0 .

وتصدر وليد سليمان ومؤمن زكريا قائمة الأكثر تسجيلاً في مباراة الفريقين برصيد هدفين وهو نفس رصيد عبد الله السعيد الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين في مباراتهما .

ولعب الأهلي أمام بيراميدز بـ 3 مدرين وهم ( الأسباني خوان كارلوس جاريدو، حسام البدري ، الأوروجوائي مارتن لاسارتي) ولم يتذوق جاريدو طعم الخسارة حيث فاز بمباراة وتعادل مباراة وفاز البدري مباراتان وخسر واحدة فيما خسر لاسارتي جميع مبارياته وعددهم ثلاثة أمام النادي بمسماه الجديد.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة من 12 مباراة فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة جمعها من 15 مباراة .