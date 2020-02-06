شبح البدري ولاسارتي يطارده.. هل يُنهي فايلر عقدة بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف الأهلي مساء اليوم الخميس مشواره المحلي عندما يخوض مباراة قوية من خلال مواجهة فريق بيراميدز على ملعب الأخير ضمن حسابات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري المصري.

الأهلي بطل الدوري في آخر أربع مواسم يتصدر المسابقة المحلية بعدما حقق المارد الأحمر العلامة الكاملة من حيث الانتصارات بالفوز بـ12 مباراة أي 36 نقطة.

في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة في بطولة الدوري.

رينيه فايلر المدير الفني السويسري ومدرب فريق الأهلي يبحث بالطبع عن نقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة الصحوة المحلية إلا أن هذا الطموح يصطدم بفريق بيراميدز والذي يمتلك سجلاً إيجابيًا أمام المارد الأحمر في آخر أربع مباريات سواء في مسابقة الدوري أو كأس مصر.

- خروج من الكأس:

في دور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر التقى الأهلي بفريق الأسيوطي وهو المسمى القديم لنادي بيراميدز حاليًا على ملعب "السلام".

الأهلي فقد فرصة طريق الدفاع عن لقبه للعام الثاني تواليًا ليخسر من الأسيوطي "بيراميدز حاليًا" والذي كان يقوده وقتها علي ماهر بهدف دون رد جاء عن طريق عمر كمال.

- تفوق مع العميد:

في المباراة الأولى للأوروجوياني مارتن لاسارتي على المقاعد الفنية للأهلي تلقى الأخير ضربة قوية بالخسارة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

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هذه المباراة شهدت ظهور عبد الله السعيد للمرة الأولى بقميص بيراميدز لينجح لاعب الأهلي السابق في هز شباك الفريق الأحمر ويقوده للفوز بعدما افتتح المغربي وليد أزارو أهداف المباراة.

بيراميدز كان يقوده وقتها حسام حسن لينجح "العميد" في كتابة انتصار جديد للأسيوطي سابقًا أمام الأهلي في مباراة مؤجلة جاءت ضمن المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري.

- نجاح أرجنتيني:

في إطار مباريات الأسبوع الـ25، وعلى ملعب "بتروسبورت" واصل بيراميدز قهر الأهلي بعدما فاز عليه بهدف دون رد جاء عن طريق النجم البرازيلي كينو لاعب فريق الجزيرة الإماراتي حاليًا.

الأهلي كان يقوده لاسارتي، في المقابل تولى الأرجنتيني رامون دياز المهام الفنية لبيراميدز ليحقق الأخير انتصارًا جديدًا على الفريق الأحمر.

- ديسابر يقهر لاسارتي:

لاسارتي تلقى الضربة الثالثة مع الأهلي خلال مبارياته أمام بيراميدز وهذه المرة في مسابقة كأس مصر وتحديدًا من الدور الـ16.

هذه المباراة شهدت ظهر الفرنسي سبيستيان ديسابر على المقاعد الفنية لفريق بيراميدز لينجح مدرب الإسماعيلي الأسبق ومدرب الوداد البيضاوي الحالي في تأكيد التفوق على الأهلي بعد الفوز عليه بهدف دون رد جاء عن طريق إيريك تراوري.

الخسارة من بيراميدز جعلت لاسارتي يرحل عن مهمته لتقرر إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الاستعانة بمحمد يوسف مدربًا بصورة مؤقتة ثم الاستقرار على تعيين السويسري رينيه فايلر.