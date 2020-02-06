"بعد إعلان عدم إذاعتها على أون".. القناة المجانية الناقلة لصدام الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
يصطدم الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس بـ"بيراميدز" في الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.
الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (36 نقطة من 12 مباراة)، وتجمعه بفريق بيراميدز صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.
وأصدر نادي بيراميدز بياناً بشأن قراره بعدم إذاعة المباراة على قناتي "أون سبورت وتايم سبورتس" على خلفية خلافه مع شريكة بريزنتيشن، مؤكداً أنه سيهديها مجانا للتليفزيون المصري لإذاعة اللقاء أرضيًا، ولإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة النادي.
ولم يسبق لقناة الأهلي نقل مباراة في الدوري على الهواء مباشرة منذ ظهور "شركة بريزنتيشن" وبيع النادي الأحمر لحقوق بث مبارياته فضائياً.
تردد قناة الأهلي:
التردد: 12341
معدل الترميز :27500
الاستقطاب: أفقي
معامل الخطأ
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