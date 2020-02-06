دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم بتاريخ 6-2-2020 NOW

في واحدة من أهم مباريات الجولة السابعة عشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان، يستضيف فريق النصر، حامل اللقب نظيره الفتح، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول باستاد الأمير فيصل بن فهد.
يدخل النصر المباراة بحثا عن الفوز منأجل مواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقب البطولة الذي اقتنصه في الموسم الماضي من الهلال، بينما يسعى فريق الفتح للخروج من سلسلة الهزائم التي رمت به في ذيل جدول ترتيب فرق البطولة.
ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، وخلال 16 مباراة للفريق في البطولة، سجل لاعبوه 25 هدفاً واهتزت شباكه بسبعة أهداف.
أما فريق الفتح فيقبع في ذيل جدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط، من 16 مباراة، وسجل لاعبو الفريق 20 هدفاً، بينما اهتزت شباكهم بـ 31 هدفاً.
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