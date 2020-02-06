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استقبل مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك رئيس الاتحاد الدولي ديفيد لابرتينت للدراجات الهوائية، ونائبه الدكتور وجيه عزام على هامش انطلاق فعاليات اليوم الثالث من بطولة طواف السعودية والتي تنظمه السعودية خلال الفترهمن ٤ الى ٨ فبراير الحالي بمشاركة ١٣٠ دراجات.
ومن المقرر أن تمر البطولة بخمس مراحل، تبلغ مسافتها الإجمالية 755 كم، حيث ستكون الانطلاقة من كم، أما ثالث المراحل فستنطلق منجامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة 119 كم، والرابعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137كم.
أما عن المرحلة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 144 كم ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة النهاية.
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