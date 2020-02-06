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تعليمات فنية من كارتيرون للاعبي الزمالك

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 حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خوض تقسيمة للفريق في نهاية التدريبات، شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا

لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، والمقرر لها الأحد المقبل بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

 قام كارتيرون بمنح تعليمات مباشرة للاعبين

أثناء التقسيمة لتوجيههم وتنفيذ المطلوب منهم.

 وحقق الزمالك الفوز، أمس الأربعاء، على نظيره حرس الحدود بهدفين من دون رد، سجلهما محمود علاء، وأحمد سيد زيزو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الممتاز.

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