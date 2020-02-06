تعرف على مواجهات دور الأربعة لبطولة الصيد لبراعم القدم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الصيد الدولية للبراعم عن جدول مباريات الدور قبل النهائي من البطولة والذي يقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي والشيخ زايد اليوم " الخميس". كانت مباريات دور الـ8 للبطولة والتي انتهت امس الأربعاء قد شهدت منافسة كبيرة بين جميع الفرق في مختلف الأعمار، كما حرصت نجوم الكرة المصرية على متابعة عدد من المواهب من أجل ضمها إلى المنتخبات الوطنية إضافة إلى ضم عدد أخر إلى نادي بوروسيا دورتموند الذي أرسل وفدًا رسميًا من أجل متابعة فعاليات البطولة التي شهدت تنظيمًا رائعًا من قبل شركة zed الراعية للبطولة. الفرق في مختلف الأعمار، كما حرصت نجوم الكرة المصرية على متابعة عدد من المواهب من أجل ضمها إلى المنتخبات الوطنية إضافة إلى ضم عدد أخر إلى نادي بوروسيا دورتموند الذي أرسل وفدًا رسميًا من أجل متابعة فعاليات البطولة التي شهدت تنظيمًا رائعًا من قبل شركة zed الراعية للبطولة. وجاءت جداول مباريات الدور قبل النهائي كالتالي : مواليد 2006 الإنتاج الحربي × المقاولون العرب الزمالك × الإسماعيلي مواليد 2007 مصر المقاصة × الزمالك الأهلي × ZED Advertisements مواليد 2008 الزمالك × الإسماعيلي الأهلي × المقاولون العرب مواليد 2009 المقاولون العرب × الزمالك الأهلي × ZED مواليد 2010 الإسماعيلي × الجونة الزمالك × مصر الجديدة

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