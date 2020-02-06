تدريبات استشفائية للزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر وحازم إمام وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم وطارق حامد الذين خاضوا مباراة

أمس أمام حرس الحدود بشكل أساسي تدريبات استشفائية وفك العضلات تحت قيادة سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق.

استأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم استعدادًا

لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأحد المقبل بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

حقق الزمالك الفوز، أمس الأربعاء، على نظيره حرس الحدود بهدفين من دون رد، سجلهما محمود علاء، وأحمد سيد زيزو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.