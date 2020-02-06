انتهاء ترتيبات معسكر طائرة الأهلي في السعودية

أكد اللواء خالد أبو زينة المدير الإداري للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالأهلي، أن بعثة الفريق حصلت على التطعيمات الوقائية اللازمة استعدادا للسفر إلى السعودية لخوضمعسكر الإعداد.
وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر المحدد له غدًا الجمعة لإقامة المعسكر الذي يأتيبدعوة من نادي الوحدة السعودي.
وأشار أبو زينه إلى أن الساعات الماضية شهدت الانتهاء من الحصول على التأشيرات الخاصة باللاعبين إلى جانب الإجراءات الادارية الخاصة بالمعسكر الذي يخوضه الفريق استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.
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