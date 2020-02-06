طائرة الأهلي يلتقي طنطا في الدوري

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالأهلي اليوم الخميس مع فريق طنطا، في إطار منافسات بطولة الدوري. ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة نادي طنطا، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في المباراة. المباراة. وكان الأهلي قد خاض مرانا قويا أمس قبل السفر إلى طنطا والدخول في معسكر مغلق لمنح اللاعبين فرصة أكبر للتركيز قبل المباراة.

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