خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد، بالجري حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية. وفضل الجهاز الفني عدم مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بسبب خوضهما لقاء أمس أمام حرس الحدود. يستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأحد المقبل، بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. السابعة عشرة من الدوري الممتاز. حقق الزمالك الفوز، أمس الأربعاء، على نظيره حرس الحدود بهدفين من دون رد، سجلهما محمود علاء، وأحمد سيد زيزو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات خاصة لزيزو وطارق حامد في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.