اونلاين | «كورة لايف Barca» مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم برشلونة

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معرفة موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : كأس ملك إسبانيا

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القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية