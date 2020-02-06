اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش برشلونة

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يستضيف فريق أتليتك بلباو نظيرة فريق برشلونة في أقوي مباريات دور ربع نهائي مسابقة كأس اسبانيا ويشهد علي ذالك تاريخ مواجهاتهم في البطولة ، وذالك في مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، علي ملعب صعب علي فريق البرسا وهو "سان ماميس" ، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، ويسعي اتليتك بلباو لتكرار الانتصار علي برشولة للصعود الي ربع النهائي ،وكان الفريق قد تغلب علي البرسا في بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم ، وتمكن البرسا من الصعود من دور ال16 بعد التغلب علي فريق ليجانيس ، بينما نجي اتليتك من الخسارة علي يد تينيريفي في الدور السابق بعد تعادل الفريقين في الوقت الاصلي و الأضافي بنتيجة 3-3 وفاز اتليتك بركلات الترجيح 2-4 .

يعيش اسوء فترات الموسم من اصابات لاعيبا أمثال المهاجم سواريز و الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والحارس نيتو ، بينما عاد التشيلي أرتورو فيدال الي قائمة المباراة ، بالأضافة الي رباعي فريق الرديف ، إينياكي بينيا و ريكي بويج و رونالد آراخو و المهاجم أليكس كويادو ، التقيا الفريقين 16 مرة في الكأس، حيث كان الانتصار في 7 منها لصالح صاحب الارض ، بينما انتصر برشلونة 5 مرات، وتعادلا 4 مرات ، في المقابل عاد مهاجم نادي أتليتك بلباو آرتيز أدوريز، للمشاركة مرة أخرى في المباريات بعد غياب دام ثلاثة أشهر بعد إصابته في الفخذ، وأصبح جاهزا لمواجهة برشلونة في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا . ويذكر أن أدوريز هو صاحب هدف الفوز لأتليتك بلباو في الأسبوع الأول من الليجا هذا الموسم.