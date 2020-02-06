اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف ميسي رابط ماتش برشلونة BEIN مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف ميسي رابط ماتش برشلونة BEIN مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل برشلونة ضيفاً على أتلتيك بلباو الذي ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المرحلة الأولى من الدوري في 16 أغسطس الماضي.

كما أنّ برشلونة يعاني الأمرّين لتحقيق الانتصارات بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين خليفة إرنستو فالفيردي المُقال من منصبه عقب خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر المحلية التي أقيمت في الرياض مطلع العام الحالي.

وكانت آخر معاناة لبرشلونة فوزه الصعب على ضيفه ليفانتي 2-1 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

Advertisements

وحقق برشلونة الفوز أربع مرات بقيادة سيتيين بينها ثلاثة انتصارات صعبة على غرناطة (1-0) وليفانتي (2-1) في الدوري وإيبيتزا من الدرجة الثانية (2-1) في دور الـ32 لمسابقة الكأس، وكان الفوز الكبير الوحيد على ليغانيس في ثمن نهائي المسابقة، مقابل خسارة واحدة كانت بهدفين نظيفين أمام فالنسيا الذي هزمه 2-1 في نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس إسبانيا بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

الخميس 6 فبراير:

أتلتيك بلباو وبرشلونة عند الساعة 23:00 على قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.