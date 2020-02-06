اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" لقاءا هاما ضمن الجولة السابعة عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لدوري المحترفين تجمع فريقي الأهلي والاتفاق وفيها يبحث أهلي جدة عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الاتفاق.

وتوقفت انتصارات أهلي جدة بعد تعادله المفاجئ أمام العدالة في المرحلة السابقة ليبقى في المركز الثالث برصيده 30 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويأمل السويسري كريستيان غروس أن يحقق فريقه 3 نقاط ستكون مهمة لاسيما أنه يخشى الإقالة بعد الأنباء التي ترددت عقب مواجهة العدالة التي أفادت بأن مواجهة الاتفاق ستكون الفرصة الأخيرة لمدرب الأهلي.

وتعتبر مباراة الاتفاق للمدير الفني السويسري هي طوق النجاة في حالة فوزه وتحقيق اداء يرضي طموح الجماهير والإدارة التي تتفاوض مع مدربين آخرين

وفي المقابل يتطلع الاتفاق لمواصلة انطلاقته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر عقب فوزه المهم على ضيفه الوحدة 3-1 في المرحلة السابقة.

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وابتعد الاتفاق قليلاً عن مناطق الخطر بعد فوزه على الوحدة حيث رفع رصيده إلى 20 نقطة ليبقى في المركز 11 وبفارق 4 نقاط عن فريقي اتحاد جدة والحزم صاحبي المركزين 12 و13.

وقد صرح المدير الفني لنادي الاتفاق بقوله في تحدي “نعرّف قيمة الأهلي، وعاقدون العزم على العودة بنتيجة إيجابية”.

وأضاف: “لا شك أن الأهلي فريق مميز وينافس على اللقب، لكن لدينا طموح كبير في الجولات القادمة من الدوري، لكي نستمر في النتائج الإيجابية”.

وجدير بالذكر ان لقاء الفريقين بالدور الاول بملعبالاتفاق بالدمام إنتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف سجل للأهلي عمر السومة وعبد الرحمن غريب بنما سجل للاتفاق نعيم السيليتي

ومن المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الخميس في تمام الساعة 20.20 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الثانية HD. ويقوم بالتعليق على المباراة سمير المعيرفي