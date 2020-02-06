اونلاين | دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلى بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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تنتظر فريق أهلي جدة ومدربه السويسرية كريستيان جروس، مباراة نارية ضد الاتفاق يوم الخميس المقبل والموافق 6 فبراير.

وسيلعب نادي الأهلي مباراته ضد الاتفاق يوم الخميس ويأتي ذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق والقنوات الناقلة:

ويحل الاتفاق ضيفاً على الأهلي مساء الخميس بملعب الملك عبدالله الدولي بجدة، وذلك عند تمام الساعة الـ8:20 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ9:20 بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بينما الاتفاق يتواجد في المركز الحادي عشر وفي جعبته 20 نقطة وذلك بعد مرور 16 جولة.

وتقرر أن يتم نقل مباراة فريقي الأهلي مع الاتفاق يوم الخميس بالجولة الـ17 من الدوري عبر القنوات السعودية الرياضية 2 HD بصوت المعلق سمير المعيرفي.

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وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين في الدور الأول من الموسم الحالي بمسابقة الدوري السعودي قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 حيثُ سجل عمر السومة وعبدالرحمن غريب ثنائية الراقي.

ويدخل نادي أهلي جدة تلك المباراة بدون عمر السومة وجوزيف دي سوزا ومحمد العويس بسبب الإصابة بجانب غياب الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما بداعي الإيقاف.

ويتوقع أن يدخل جروس المباراة بتلك التشكيلة:

حراسة المرمى: باسم العطالله

خط الدفاع: حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، محمد خبراني، سعيد المولد

خط الوسط: حسين المقهوي، ماركو مارين، سلمان المؤشر، ألفيس ساريتش

خط الهجوم: يوسف بلايلي، دجانيني تفاريس