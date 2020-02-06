اونلاين | كورة لايف - Ahly GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح KORA LIVE يوتيوب مباراة النصر اليوم live

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يستضيف ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) مباراة النصر والفتح في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي.

المباراة تقام في الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي

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من المقرر أن تقام مباراة النصر والفتح في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة والـ6:20 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

من المنتظر أن تذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية 2 بتعليق جعفر الصليح.