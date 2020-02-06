اونلاين | بث مباشر مباراة النصر الآن| مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora السعودية الرياضية

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يتطلع النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، لاستعادة توازنه في بطولة الدوري عندما يستضيف الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الجولة 17.

وكان النصر قد تنازل عن صدارة جدول الترتيب للهلال ، بعد أن تعادل إيجابيا بنتيجة 1/1 الجولة الماضية أمام ضمك ، مقابل فوز الأخير على حساب أبها بثنائية مقابل لاشئ.

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هذا ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 34 ، حققهم من 10 انتصارات و4 تعادلات وخساراتين.

وعلى الجانب الآخر، يعاني الفتح في المركز قبل الأخير للدوري برصيد 10 نقاط وفي حاجة كبيرة لنقاط المباراة من أجل تحسين عدد نقاطه والھروب من شبح الھبوط، وكانت نتيجة مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت لرجال المغربي بهدف دون رد.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة عصر غد الخميس في تمام الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الثانية HD.