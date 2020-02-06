اونلاين | دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم بتاريخ 6-2-2020 NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم بتاريخ 6-2-2020 NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واحدة من أهم مباريات الجولة السابعة عشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان، يستضيف فريق النصر، حامل اللقب نظيره الفتح، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول باستاد الأمير فيصل بن فهد.

يدخل النصر المباراة بحثا عن الفوز من أجل مواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقب البطولة الذي اقتنصه في الموسم الماضي من الهلال، بينما يسعى فريق الفتح للخروج من سلسلة الهزائم التي رمت به في ذيل جدول ترتيب فرق البطولة.

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، وخلال 16 مباراة للفريق في البطولة، سجل لاعبوه 25 هدفاً واهتزت شباكه بسبعة أهداف.

أما فريق الفتح فيقبع في ذيل جدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط، من 16 مباراة، وسجل لاعبو الفريق 20 هدفاً، بينما اهتزت شباكهم بـ 31 هدفاً.

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ونتعرف في السطور التالية على كل ما يتعلق بهذه المباراة، من حيث موعدها، والملعب الذي تقام عليه والقنوات الناقلة لها.

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موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

تقام مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي، في تمام الساعة 17:20 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

يحتضن مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، والذي يتسع لـ 28 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

سيتم بث مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، عبر القناة الرياضية السعودية الثانية، ويعلق على أحداثها جفعر الصليح.