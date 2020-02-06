اونلاين | «كول كورة Real»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف الريال I7SRY رابط ماتش ريال مدريد اليوم Yallakora

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

يستقبل فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم الخميس، بكأس ملك إسبانيا.

وتأتي هذه المواجهة على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل النادي الملكي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

ويلتقي الفريقان في إطار مباريات الدور ربع النهائي لكاس ملك إسبانيا.

معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

يعلق على المباراة، فارس عوض، عبر قناة KSA SPORTS HD1.

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نستعرض في تغطية مباشرة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد مساء اليوم مباشر، حيث يلتقي فريقي Real Madrid vs Real Sociedad، على ارض ملعب سانتياجو برنابيو مباراة اليوم التى تقام في منافسات بطولة كأس ملك اسبانيا في مواجهات الدور الربع نهائي من البطولة الاسبانية يلا كورة مباشر ونرصد من موقع كورة اون مشاهدة مباريات اليوم في متابعة شاملة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في بث مباشر مساء اليوم 6 من فبراير في منافسات مسابقة كأس ملك إسبانيا يلا كورة مباشر في منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الاسبانية ونتابع من موقع كورة اون مشاهدة مباريات اليوم في توقيت الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بما يوافق الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

يلا كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

نرصد مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد مع فريق ريال سوسيداد مساء اليوم ونتابع احداث اللقاء عبر البث المجاني المباشر في مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك اسبانيا حيث نتابع في بث مباشر مباريات اليوم من البطولة الاسبانية من خلال رابط موقع كورة اون في نقل مباشر اون لاين وتغطية شاملة للمباراة لايف.

بطولة كأس ملك إسبانيا – دور ربع النهائي

Real Madrid vs Real Sociedad

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد

توقيت الساعة 19:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 20:00 مساء بتوقيت في السعودية.