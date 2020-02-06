اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الريال هدف Real الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الريال هدف Real الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مساء الغد فريق ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد وذلك في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك اسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

ويدخل ريال مدريد المباراة بهدف تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي ، حيث يمر النادي بحالة مرتفعة بدنيا وذهنيا وذلك بعد تصدره الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.

بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من المسابقة بعد فوزه على ريال سرقسطة برباعية نظيفة.

Advertisements

رابط مباراة الريال ضد ريال سوسيداد

ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة البلجيكي ايدين هازارد للمشاركة بعد غياب طويل عن الفريق الملكي بسبب الإصابة وقد يشركه في خط الهجوم بجانب الفرنسي كريم بنزيما.

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد مباشر الان

وظهر هازارد بحالة جيدة خلال التدريبات مساء أمس رفقة البرازيلي الشاب رودريجو جوس والذي يعد مرشحا للمشاركة.

وعقد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مؤتمرا صحفيا وتحدث فيه عن المنافسين قائلا “لا أفكر فيما يحدث في برشلونة أو باريس سان جيرمان”.