اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف بنزيما رابط ماتش الريال BEIN مجانا

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يستقبل فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم الخميس، بمنافسات كأس ملك إسبانيا.

ويتواجه الفريقان على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل فريق ريال مدريد.

وتأتي هذه المواجهة ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

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موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

تذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD1.