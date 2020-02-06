اونلاين | يلا شوت madried مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد أونلاين HD

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يملك ريال مدريد أفضلية الأرض والجمهور خلال مواجهته المرتقبة مع ريال سوسيداد، في كأس إسبانيا، غدا، علمًا بأنه تغلب على الأخير 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة في 23 نوفمبر الماضي بالمرحلة الرابعة عشرة من الدوري.

ويدخل النادي الملكي المباراة منتشيًا بفوزه الثمين على جاره أتلتيكو مدريد 1-0 في دربي العاصمة السبت، هو الأول له على رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بملعب سانتياجو برنابيو في الدوري منذ 2012.

ويأمل ريال مدريد في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي ريال سوسيداد عقب الخسارة أمام ليجانيس 1-2 الأحد والتراجع إلى المركز الثامن في الدوري.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة الثامنة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 3، تعليق فارس عوض.