رياضة | بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي في الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن هناك وجهة محتملة لميسي في المواسم المقبلة وربما في الموسم القادم من أجل رحيله إليها.

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وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل الصراع من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي مستغلا الأزمة الواقعة بينه وبين النادي في الأونة الأخيرة.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الإبقاء على إيريك أبيدال في منصب السكرتير الفني للنادي، رغم فشله في التعاقد مع مهاجم يعوض غياب الأوروجوياني لويس سواريز في فترة الانتقالات الشتوية.