رياضة | حسام البدري يزف خبرا سارا لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يزف خبرا سارا لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على ضم نجمي الأهلي مروان محسن وياسر إبراهيم، لصفوف المنتخب الوطنى خلال معسكر مارس المقبل.

وكان مروان محسن، قد خرج من حسابات حسام البدرى فى الفترة الماضية، بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية، إثر عدم مشاركته مع الفريق بسبب الإصابة، بينما لم يشارك ياسر إبراهيم بصفة أساسية في مطلع الموسم الحالي بسبب إصابته.

ويضع المدير الفنى للمنتخب اللاعب ضمن المرشحين بقوة للعودة من جديد لصفوف الفراعنة، وتحديدًا بعد مشاركته بشكل أساسى فى المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء محليًا وإفريقيًا.