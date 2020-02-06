رياضة | نجع حمادي يحل ضيفا على السكر وشعب قوص أمام دشنا بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجع حمادي يحل ضيفا على السكر وشعب قوص أمام دشنا بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة، مواجهات الجولة التاسعة لدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم.

حيث يحل فريق مركز شباب نجع حمادي، متصدر جدول البطولة برصيد 15 نقطة، ضيفا على نظيره فريق نادي السكر بقوص، صاحب المركز الثالث برصيد7 نقاط.

فيما يستضيف فريق نادي الشعب بقوص صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، نظيره فريق مركز شباب دشنا صاحب المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

فيما يأتي فريق نادي العمال بقنا، صاحب المركز الأخير بجدول مسابقة القسم الرابع، برصيد 4 نقاط، خارج منافسات الجولة" باي"

ترتيب جدول المسابقة عقب انتهاء مباريات اليوم كلاتي:



1_ شباب نجع حمادي 16 نقطة

Advertisements

2_ شعب قوص 15 نقطة

3_ سكر قوص 7 نقاط

4_شباب دشنا 5 نقاط

5_عمال قنا 4 نقاط