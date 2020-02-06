رياضة | رئيس اتحاد اليد : البطولة "الشتوية المصغرة " كنز جديد للمواهب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد اليد : البطولة "الشتوية المصغرة " كنز جديد للمواهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد ببطولة كرة اليد الشتوية المصغره المقامة حاليا بنادي الرحاب بمشاركة ٣١٣ فريق يمثلون جمهورية مصر العربية من الشمال الي الجنوب ومن الشرق للغرب.

واشار الي ان البطولة الشتوية تتم بمشاركة المراحل السنية مواليد عام ٢٠١١ وحتي ٢٠٠٨ بنات وبنين ، واستطاعت البطولة الشتوية هذا العام خطف الانظار وحققت نجاح فاق مستوي التوقعات وقدمت نماذج مشرفه ومواهب سوف تكون نجوم المستقبل باذن الله.

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واوضح ان الاتحاد يحرص علي اقامة بطولتين سنويا في الصيف والشتاء لدعم واكتشاف المواهب ولتنشيط كرة اليد في مختلف المراحل السنية ومنحها فرصا للظهور.

وتوجه هشام نصر بالشكر للمهندس هشام طلعت مصطفي رجل الاعمال الذي دعم البطولة بشكل كبير ووضع نادي الرحاب تحت تصرف الاتحاد ، كما توجه بالشكر لعمرو فتحي عضو مجلس الادارة المشرف علي البطولة والذي يبذل مجهودا كبيرا لانجحها ، وايضا اشاد بدور الكابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لدوره الكبير ومجهوده الضخم مع كرة اليد بشكل عام وفي البطولة المصغره بشكل خاص ، واشاد بمجهود حسام غريب رئيس كرة اليد بالزمالك ومعه المهندسة نسرين علي مجهودهما في انجاح البطولة.

واضاف رئيس اتحاد اليد واكد ان البطولة خاطفه للاعين وطالب وسائل الاعلام بالاهتمام بها وبفرزها من المواهب ، وقال ان الاسباني بارندو المدير الفني للفراعنة افضل مدرب في العالم قائد منتخبنا الاول للفوز بذهبية امم افريقيا اشاد بالبطولة وشارك بناته في المنافسات ويحرص يوميا علي الحضور مع اسرته لتشجعهما.