رياضة | راحة لعبدالشافي في مران الزمالك بسبب الإجهاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة لعبدالشافي في مران الزمالك بسبب الإجهاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم.

واشتكى اللاعب من الاجهاد وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إشراكه في التدريبات الجماعية ومنحه قسط من الراحة.

وشارك شيفو في مباراة الزمالك بالأمس أمام حرس الحدود والتي انتهت لمصلحة الفريق الأبيص بهدفين دون رد.

وخاض لاعبو الفريق محمود علاء وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وحازم إمام وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أوناجم وطارق حامد والذين خاضوا مباراة أمس أمام حرس الحدود بشكل أساسي تدريبات استشفائية وفك العضلات تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للفريق.

و استأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها الأحد القادم بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.