رياضة | مران الزمالك.. برنامج تأهيلي لشيكابالا وغياب الونش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. برنامج تأهيلي لشيكابالا وغياب الونش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وضع برنامج خاص لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية اليوم لإراحته، على أن يبدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي له بداية من الغد.

وتغلب الزمالك بالأمس على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة ال١٦ من عمر بطولة الدوري.

كما غاب الونش عن تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفني، على أن يعود للمشاركة بداية من الغد.

ويغيب اللاعب عن المواجهة المقبلة للزمالك بسبب حصوله على ٣ إنذارات.