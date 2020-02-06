رياضة | القاهرة تستقبل نخبة من نجمات التنس بعد "أستراليا المفتوحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة تستقبل نخبة من نجمات التنس بعد "أستراليا المفتوحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اليوم استقبال لاعبات التنس الأرضي المشاركات في بطولة زد الدولية المفتوحة للسيدات، استعدادًا لانطلاق البطولة يوم 10 فبراير 2020، على أن تستمر حتى 16 فبراير الجاري، بالشيخ زايد.

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يشارك في البطولة -التي تأتي مجموع جوائزها 100 ألف دولار أمريكي- 64 لاعبة من نجمات التنس الأرضي على مستوى العالم على جدول البطولة الأساسي، بالإضافة إلى 18 لاعبة من تصفيات دور 64 المؤهلة للأدوار الرئيسية في البطولة التي تقام يوم 9 فبراير 2020.

وتعد البطولة واحدة من كبريات بطولات التحدي الدولية للسيدات على مستوى العالم وهي الأولى من نوعها بالقاهرة وتضم العديد من اللاعبات العالميات المصنفات بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي للتنس، من ضمنهم الكازاخستانية زارينا دياز المصنفة 73 عالميا، التي تتصدر الجدول العام للبطولة، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبة الهولندية أرانشا روس المصنفة 93 عالميا، والأوكرانية ليسيا تسورينكو، التي كان أفضل ترتيب لها 23 عالميا في عام 2019 قبل ان تتعرض للإصابة وتتراجع للمركز 128، وتعد البطولة فرصة قوية لها لتستعيد مكانتها والعودة للمنافسة.

كما تشهد البطولة مشاركة متميزة من اللاعبات المصريات، ميار شريف، المصنفة رقم 188 عالميًا، وأقوى المنافسات على لقب بطولة "زد الدولية المفتوحة للسيدات"، والتي من المقرر لها المنافسة في أولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب النجم الصاعدة ساندرا سمير المصنفة رقم 367 على العالم.