رياضة | 5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر 5 أندية أوروبية قرار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالرحيل عن فريقه عقب نهاية عقده.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس وإنتر ميلان من إيطاليا تترقب التعاقد مع ميسي على أن يكون راتبه من 50 إلى 85 مليون يورو سنويًا.

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وأشارت إلى أن برشلونة لديه خطة بديلة لرحيل ميسي وهي التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي ونيمار من باريس سان جيرمان.