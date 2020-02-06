رياضة | رئيس برشلونة يتحدى ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يتحدى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني الإبقاء على الفرنسي إريك أبيدال في منصبه كمدير رياضي للنادي بعد الاجتماع الذي جمعهما على مدار ساعتين.

أسهم الاجتماع الذي حضره أيضاً المدير التنفيذي أوسكار جراو، في إزالة أي سوء تفاهم وتقليل حدة التوتر بين المسؤول الرياضي وقائد الفريق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب التصريحات المتبادلة بينهما.

كان أبيدال قد أكد لصحيفة سبورت الكتالونية أن عدد كبير من اللاعبين لم يكونوا راضين، ولم يبذلوا مجهوداً كبيراً مع المدرب السابق للفريق، إرنستو فالفيردي.

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ولم تلق هذه التصريحات قبولاً لدى ميسي الذي رد على أبيدال عبر حسابه على إنستجرام، مشيراً إلى أنه كان عليه أن يذكر أسماء هؤلاء اللاعبين، وإلا فإنه يسيء هكذا لجميع اللاعبين، مطالباً إياه بتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بالجانب الرياضي.

وعقب هذه التصريحات المتبادلة، تواصل بارتوميو مع الثنائي اليوم للاستماع لروايتهما، وتهدئة الأوضاع بينهما.

ولم يتطرق اجتماع بارتوميو مع أبيدال وجراو لمناقشة هذا الموقف الحساس فحسب، بل أيضاً لدراسة خطوات النادي إزاء الإصابة الطويلة للفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، بالإضافة لبعض الأمور الرياضية المستقبلية.