رياضة | أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم.

وأكد مصدر فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" أن حتي الأن مباراة القمة فى موعدها يوم 24 فبراير ولم يتم التأجيل.

وأشار المصدر إلي أن أى تاجيل أو قرار يخص اللقاء سوف يتم إعلانه رسميًا لكن حتى الأن مباراة القمة فى موعدها ولم يحدث أى تغيير.

وكانت آثيرت أنباء خلال الساعات الماضية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري، وكان هانى زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء قد طالب الاتحاد امس بتأجيل مباراة القمة.

ويذكر أن الأهلي والزمالك ستقام بينهما مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.