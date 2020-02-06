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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
أعلنت لجنة الحكام التابعة لإتحاد الكرة السعودي عن طاقم التحكيم الذي سوف يقود مباراتي اليوم في الدوري السعودي.
والبداية مع مباراة النصر و الفتح في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
و يقود المباراة طاقم تحكيم مكون من: إيفان بيبيك، ويعاونه كلاً من دانيبرو ديورفيتش، وميلوفان ريستيش، وماجد الشمراني حكما رابعا، وماريو زيبتش حكما للفيديو.
ومباراة الأهلي و الإتفاق وهي ضمن الجولة السابعة عشر أيضاً من الدوري السعودي و سوف يقودها.
تركي الخضير، ويعاونه محمد البكري، وخلف الشمري، ومحمد الهويش حكما رابعا، والبيلاروسي كولباكوف حكما للفيديو.
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