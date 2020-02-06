شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإتفاق والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020 يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الإتفاق في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونتطلع معاً لرحلة في عقل السويسري كريستيان جروس و معرفة التشكيل المتوقع الذي سوف يبدأ به الراقي مباراة اليوم ومن المتوقع أن يبدأ على النحو التالي: حراسة المرمي: ياسر المسيليم Advertisements الدفاع: سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، حسين عبد الغني. الارتكاز: الفيس ساريتش، حسين المقهوي. الوسط : ماركو مارين، يوسف بلايلي، سلمان المؤشر. الهجوم: دجانيني تفاريس. ومن المتوقع أن يستعين جروس بصاحب الخبرات حسين علي لتعويض غياب لوكاس ليما بعد طرده في مباراة العدالة الماضية.

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