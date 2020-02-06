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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر لا يريد تكرار مع حدث مع الهلال والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
كشفت تقارير رياضية سعودية أن النصر بقيادة رئيسه الدكتور صفوان السويكت يرفض تماماً تكرار ما حدث مع الهلال من قبل لجنة الحكام.
وكانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اليومين الماضيية جلسة دورية مع الزعيم في مقر النادي، وهذا ما رفضه النصر و إدارته طالبين تعليق هذه الجلسة لحين إشعار أخر يحدده النادي.
يذكر أن هده الاجتماعات تأتي للوقوف على أخر المستجدات و الأمور و الحديث عن جميع اللوائح الخاصة بالاتحاد.
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