شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يواصل تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، بعد خضوعه لفحص طبي جديد في ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ووضع الطبيب الألماني ماير، برنامج علاج طبيعي جديد، يقوم حمدي فتحي بتنفيذه داخل مقر النادي بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من العلاج.

وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعي يعود حمدي فتحي، إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.