شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاستعدادات الأمنية لتأمين لقاء الأهلي وبيراميذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت الجهات المعنية استعدادتها لتأمين اللقاء المرتقب بين فريقى الأهلي وبيراميدز، المحدد لها السابعة والنصف، مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة بالدوري الممتاز.

ويتم تأمين عملية دخول الجماهير من خلال الأبواب المختلفة بعد خضوعهم لعمليات التفتيش، وينتشر أفراد الأمن بالمدرجات لتأمين الأسر المصرية التي ستتواجد في الاستاد لمتابعة المباراة.

وتترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، والتي يسعى خلالها المارد الأهلي لمواصلة التربع على قمة ترتيب الدوري، بينما يطمح فريق بيراميدز في مواصلة التألق أمام المارد الأحمر خاصة أنه صاحب الأفضلية في المواجهات المباشرة.

ويفتقد الأهلي خدمات العديد من النجوم بسبب الإصابة، وأبرزهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، فيما يعانى بيراميدز من غياب أبرز عناصره عبدالله السعيد، الذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف، غير أن بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتى أنتى تشاتشيتش لديه مجموعة أخرى متميزة من اللاعبين قادرة على تقديم عرض قوى أمام حامل اللقب.

وضمت قائمة بيراميدز كلا من:

في حراسة المرمى: مهدى سليمان- أحمد دعدور

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وفي خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور- على جبر- عبدالله بكرى- طارق طه- محمد حمدى- ولفريد كانون.

وفي خط الوسط: إبراهيم حسن- نبيل عماد «دونجا»- عمر جابر- عمر العيونى- إسلام عيسى- أحمد توفيق- محمود حمادة.

وفي خط الهجوم: جون أنطوى- دودو الجباس.

بينما جاءت قائمة الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، على لطفي.

الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، على معلول، محمود وحيد، أحمد فتحي.

الوسط: حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى «قفشة»، حسام عاشور، محمود عبدالمنعم «كهربا»، جيرالدو، أحمد الشيخ.

الهجوم: جونيور أجايي، أليو بادجي، مروان محسن.