شكرا لقرائتكم خبر عن المواجهات الكاملة لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. ليفربول يصطدم بتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز فريق توتنهام هوتسبير، بقيادة مديره الفني، جوزيه مورينو، المقعد الأخير في الدور الخامس «ثمن النهائي» بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك يكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور الخامس من البطولة والذي يضم 16 فريقا، والذي أسفر عن المواجهات التالية:

شيفيلد ويدنيسداي ضد مانشستر سيتي

ريدينج ضد شيفيلد يونايتد

تشيلسي ضد ليفربول

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ويست بروميتش ضد نيوكاسل

ليستر سيتي ضد برمنحهام سيتي

ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد

توتنهام ضد نوريتش سيتي

بورتسموث ضد أرسنال

وتقام المباريات في الفترة من 2 إلى 5 مارس المقبل، على ملاعب الفرق المذكورة أولا.