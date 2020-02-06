شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: أتمنى تأجيل قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. مصلحة للناديين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رغبته بأن تقوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى.

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ويخوض الأهلي والزمالك عددًا من المباريات الهامة خلال الفترة المقبلة.

مباريات الزمالك:

الإسماعيلي يوم 9 فبراير بالدوري الممتاز.. الترجي التونسي بكأس السوبر الإفريقي 14 فبراير.. الأهلي بكأس السوبر المصري 20 فبراير.. الأهلي بالدوري الممتاز 24 فبراير.. الترجي بدوري أبطال إفريقيا 29 فبراير.. بيراميدز بالدوري 2 مارس.. الترجي بدوري أبطال إفريقيا 6 مارس.

مباريات الأهلي:

طلائع الجيش بالدوري الممتاز 10 فبراير.. المصري بالدوري 14 فبراير.. الزمالك بكأس السوبر المصري 20 فبراير..الزمالك بالدوري 24 فبراير.. صن داونز بدوري أبطال إفريقيا 28 فبراير.. وادي دجلة بالدوري 2 مارس.. صن داونز دوري أبطال إفريقيا 6 مارس.