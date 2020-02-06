«جوميز» يفرض السرية على تدريبات الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، السرية على تدريبات الفريق، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة نظيره الزمالك، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، رفض الجهاز الفنى دخول كاميرات التصوير، سعيًا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل تلك المباراة المنتظرة.
وبدأ الفريق استعداداته أمس، بعد حصول اللاعبين على راحة قصيرة لمدة 24 ساعة عقب العودة من أسوان إثر الخسارة من فريقها بهدفين مقابل هدف.
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