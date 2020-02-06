«جورجينا» تحتفل بعيد ميلاد «رونالدو» وتهديه سيارة فاخرة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة، وأهدته في عيد ميلاده الـ35، سيارة دفع رباعي سوداء اللون قدمتها له بشكل مفاجئ بعد الانتهاء من الحفل بأحد مطاعم مدينة تورينو.
ونشرت رودريجيز مقطع فيديو عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وهي تحتفل بعيد ميلاد رونالدو، وتقديم الهدية، معلقة: «أطيب التمنيات القلبية لرجل حياتي الأول».
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