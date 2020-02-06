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النصر لا يريد تكرار مع حدث مع الهلال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

كشفت تقارير رياضية سعودية أن النصر بقيادة رئيسه الدكتور صفوان السويكت يرفض تماماً تكرار ما حدث مع الهلال من قبل لجنة الحكام.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اليومين الماضيية جلسة دورية مع الزعيم في مقر النادي، وهذا ما رفضه النصر و إدارته طالبين تعليق هذه الجلسة لحين إشعار أخر يحدده النادي.

يذكر أن هده الاجتماعات تأتي للوقوف على أخر المستجدات و الأمور و الحديث عن جميع اللوائح الخاصة بالاتحاد.

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