شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي وجريزمان يقودان التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 يلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. ويُتوقع بشكل كبير عودة النجم التشيلي، أرتورو فيدال، للتشكيل الأساسي للمدرب كيكي سيتين، بعدما تلقى التصريح الطبي.

كما سيتواجد جيرارد بيكيه، رغم عدم مشاركته في مران الأمس، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، التي توقعت أن يبدأ برشلونة المباراة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن. الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيميدو. الوسط: دي يونج - بوسكيتس - فيدال. الهجوم: ميسي - فاتي - جريزمان. وصعد البارسا إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلب على ليجانيس بخماسية نظيفة، في الدور السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي وجريزمان يقودان التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد بيلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.