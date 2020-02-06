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جروس يحقق المستحيل مع أهلي جدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

يبد أن أيام السويسري كريستيان جروس في أهلي جدة باتت معدودة لما يقدمه من أرقام سيئة للغاية رفقة الفريق منذ قدومه.

وخسر المدرب رفقة الراقي في ثلاث مباريات من أصل تسع مباريات لعبهم تحت قيادة المدرب.

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وهذا لم يحدث من قبل، حيث خاض الفريق في أربعة وسبعون مباراة، ولم يخسر سوي في خمس مباريات فقط.

يذكر أن تلك الولاية هي الثالثة للسويسري رفقة الأهلي بعد التتويج بالثلاثية التاريخية في الولاية السابقة.

وقد تولي جروس مهمة المدير الفني للراقي خلف الوطني صالح المحمدي التي جاء مؤقتاً بعد رحيل برانكوفيتش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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