شكرا لقرائتكم وائل جمعة: اليو ديانج يقدم مستويات كبيره ودوره التكتيكي يجعله نقطة قوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وائل جمعة مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، أن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر هو أهم المكاسب الاهلاوية فى الفترة الاخيرة وكتب وائل جمعة عبر تويتر : "من أبرز مفاجآت الاهلى مع فايلر هو المالي اليو ديانج اللي يقدم مستويات كبيره ودوره التكتيكي في وسط الميدان يجعله نقطة قوه، اللاعب قوي في التغطية وغلق المساحات أمام لاعبي المنافس ويحاول يساعد في بناء الهجمات.. ديانج هو مكسب مهم للنادي الأهلى".

وتعاقد الأهلي مع اللاعب المالي أليو ديانج وسط الملعب المدافع لفريق مولودية الجزائر، الجزائري لينضم لصفوف الفريق لمدة 5 مواسم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، وبرز ديانج في صفوف مولودية الجزائر خلال الموسم الماضي وشارك في 29 مباراة بمختلف البطولات التي لعبها الفريق واستطاع أن يصنع هدف، ولم يستقبل سوى 3 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب ديانج مع منتخب مالي الأول على الإطلاق لكنه كان يتواجد مع المنتخب الأولمبي بصفة أساسية .

منذ قدوم ديانج للأهلى أصبح اللاعب المالي بمثابة "الاسطى الجديد" وسط فريق القلعة الحمراء بعد تألقه في استخلاص الكرات، وتأمين منطقة وسط المارد الأحمر، حيث يعد "ديانج" أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرات فى المباريات.

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نجح المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى كسب ثقة الجماهير الحمراء فى أول ظهور أساسيًا مع الأحمر خلال مشاركته أمام كانو سبورت الغينى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا سبتمبر الماضى والذى انتهى 3 /0 للمارد الأحمر على ملعب برج العرب، وتألق ديانج فى اللقاء مسجلاً الهدف الأول لفريقه فى مرمى الفريق الغينى ليقنع السويسرى فايلر فى إمكانياته الهجومية فى خط وسط الملعب .

يبدو أن ديانج استغل الفرصة التى منحا له المدرب السويسرى الاستغلال الأمثل لتقديم أفضل ما لديه، حيث جاء تفكير فايلر فى الاعتماد على ديانج بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الأحمر وقتها وتحديدًا فى منطقة خط الوسط، حتى تم الاعتماد عليه فى المباريات المحلية والأفريقية.

كما أن ديانج أقنع فايلر بإمكانياته خلال التدريباب خاصة أن المدير الفنى يعتمد فى رؤيته الفنية على المران بشكل كبير، لا سيما أن ديانج نجح فى كسب ثقة زملائه بتكوين صداقات مع لاعبى الأهلى أيضًا منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، فضلا عن أنه تأقلم مع العادات والأكلات المصرية سريعًا.