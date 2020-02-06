شكرا لقرائتكم الونش يغيب عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الزمالك، عن تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفني، على هامش الاستعدادات التي يخوضها الأبيض حاليا لمواجهة الإسماعيلى، في اللقاء الذى فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

بينما خاض محمود علاء وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر وحازم إمام وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم وطارق حامد لاعبى الفريق الذين خاضوا مباراة أمس أمام حرس الحدود بشكل أساسي تدريبات استشفائية وفك العضلات تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للفريق.

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فيما خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في التدريبات، اليوم، الخميس، فقرة تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد لاعبى الوسط، قبل التدريبات الاستشفائية، وجاء المران الإضافى عبارة عن الجري حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية بعدما فضل الجهاز الفني عدم مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بسبب خوضهما لقاء أمس أمام حرس الحدود تجنبا لتعرضهما للإجهاد قبل المواجهات المتلاحقة التي يرتبط بها الفريق في المرحلة المقبلة.

كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على خوض الفريق لتقسيمة في نهاية التدريبات شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة وقام كارتيرون بمنح تعليمات للاعبين أثناء التقسيمة لتوجيههم وتنفيذ المطلوب منهم قبل لقاء الإسماعيلى.